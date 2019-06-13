طهران تحشد جيشها وعتادها تحسّباً للأسوأ

2019/06/13 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر موقع ستراتفور الاستخباراتي الأميركي من أن ثمة عوامل قد تدفع الولايات المتحدة وإيران نحو الحرب مع وجود فئة متشددة في كلا الجانبين تطمح إلى المواجهة.ووفق الموقع، تتجلى نذر المواجهة المسلحة، التي قد تتفاقم إلى حرب شاملة بين البلدين، في إرسال الولايات المتحدة مزيداً من الجنود إلى منطقة الخليج في وقت تحشد إيران جيشها …

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