الشمس تهدد الحياة على كوكب الأرض

2019/06/13 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

حذر علماء الفلك من أن الشمس يمكن أن تقذف “توهجا فائقا” قويا من شأنه تعطيل الحضارة على الأرض.

واعتقد...

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