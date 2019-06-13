2019/06/13 | 22:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الشمس تهدد الحياة على كوكب الأرض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
حذر علماء الفلك من أن الشمس يمكن أن تقذف “توهجا فائقا” قويا من شأنه تعطيل الحضارة على الأرض.
واعتقد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الشمس تهدد الحياة على كوكب الأرض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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