2019/06/13 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن انفجار عبوتين ناسفتين وسط وشمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “عمل إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وعبوة اخرى أيضاً في منطقة الشعلة ببغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار عبوتين ناسفتين في ساحة الوثبة والشعلة في بغداد وكالة خطوة برس.

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