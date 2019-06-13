2019/06/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، مستودعاً في مكة المكرمة بمساندة الجهات الأمنية.وكان عمالة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة لتخزين مواد تحمل ادعاءات دينية صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة لتخزين مواد تحمل ادعاءات دينية) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة لتخزين مواد تحمل ادعاءات دينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).