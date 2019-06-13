مسؤول أمريكي يتوقع هجمات أخرى على ناقلات نفط: الأمر لم ينته

2019/06/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقوع هجمات أخرى على ناقلات نفط، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الأمر انتهى.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن اله...

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