«العسكري» السوداني يعارض نقل المفاوضات إلى أديس أبابا

2019/06/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، عن استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات غدًا، مؤكدًا رفضه اقتراح «قوى الحرية والتغيير» المعارضة لنقل المف...

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