الفيحاء يتمسك بمهند فلاتة حتى 2021

2019/06/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت إدارة نادي الفيحاء، اليوم الخميس، إجراءات انتقال لاعب نادي الهلال السابق مهند فلاته بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وكان ...

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