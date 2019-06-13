وزير النفط يبحث مع السفير الأمريكي الجديد سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

2019/06/13 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد في بغداد ماثيو تولر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والغاز والطاقة".

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