2019/06/13 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الإيرانية: هناك ضرورة قصوى لحوار إقليمي وطهران تجدد دعوتها لإطلاق هذا الحوار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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