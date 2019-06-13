الدفاع المدني تصدر عدة تحذيرات لهذا السبب!

2019/06/13 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عدة تحذيرات بسبب أزدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطقوهذه بعض التحذيرات والتنبيهات:

يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازيه.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

الاكثار من شرب الماء والسوائل.

الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات الذروة.

البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.

وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات.



وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

انتهى/س

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