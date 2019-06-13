2019/06/13 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، ملابسات إغتصاب وقتل طفل من قبل عمه بأحد بساتين المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر مفاده ان (شخص يقَوم باغتصاب ابن شقيقه ويقتله ويرميه في احد بساتين قضاء الهندية)”.واضافت أن “بعد التأكد من المتحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تكشف ملابسات إغتصاب وقتل طفل من قبل عمه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تكشف ملابسات إغتصاب وقتل طفل من قبل عمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).