2019/06/13 | 23:09

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مصدر: تأجيل تعيينات تربية ميسان بعد تهديدها بحرق المديرية

بغداد -

كلمة

أعلنت مديرية تربية ميسان،

تأجيل تعيينات المعلمين بعد تهديدات بإحراق

المديرية.

وذكر مصدر "انها قررت تأجيل اعلان

نتائج قبول التعيينات المعلمين على ملاكها الدائم الى اشعار اخر غير

محدد".

وعزا أسباب ذلك الى" التهديدات

بإحراق المديرية لوجود شكوك وتسريبات بعدم نزاهة عمليه تخصيص

الدرجات الوظيفية على مستحقيها".

وأشار الى ان "قياده شرطة ميسان

قامت بنشر دورياتها وقطع الطرق المؤدية الى المديرية تحسبا لحصول

اعمال شغب".

وكانت مديرية تربية ميسان قد أعلنت

اليوم الخميس، عن نتائج المستبعدين والتعيينات للمدرسين على ملاكها

الدائم.

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