انفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي الوثبة والشعلة ببغداد

2019/06/13 | 23:09

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (13 حزيران 2019)، انفجار عبوتين ناسفتين، بمنطقتين مختلفتين في ال...





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