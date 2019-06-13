2019/06/13 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



لاقى أداء الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G لأغنية “إنت معلم” للفنان المغربي سعد المجرد استحسانا كبيرا وردود فعل إيجابية لدى جمهور المستمعين العرب.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء أعضاء الفرقة الذين أضافوا لمستهم الخاصة على أغنية لمجرد الأصلية التي حققت نسبة مشاهدات قياسية وأدخلته باب العالمية.

وحاول أعضاء الفرقة جاهدين تقليد اللهجة المغربية، وهو ما أضفى الكثير من الطرافة على نسختهم الخاصة من الأغنية.

يذكر أن الفرقة الكورية أدت في وقت سابق مجموعة من الأغاني لفنانين عرب، منها أغنية “3 دقات” للفنان المصري أبو، إلى جانب أغنية “لا بزاف” للفرقة المغربية “ذي فايف”.

وتتألف فرقة B.I.G من 5 شبان وفتاة من العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: “أنت معلم” بأداء فرقة كورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: “أنت معلم” بأداء فرقة كورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).