2019/06/13 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استجابت جامعة نجران، إلى مطالبات شركة الكهرباء باتخاذ قرار هام بشأن مواعيد الدراسة؛ للحد من.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة نجران تتفاعل مع ” الكهرباء ” وتحول الدراسة للمساء) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة نجران تتفاعل مع ” الكهرباء ” وتحول الدراسة للمساء) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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