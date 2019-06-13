2019/06/13 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب غياب مندوب المالية بجازان، في تأجيل حصر الأضرار تمهيدًا لتعويض أصحاب المنازل المتضررة بمركز الشقيق، التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان إلى الأحد ا...

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