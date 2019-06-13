الوكالة الفرنسية: شاهدوا

2019/06/13 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يعد أعلى المتاحف في العالم..يقبع بين السماء والأرض" هذا ما نشرته الوكالة الفرنسية للأنباء في تقرير مفصل عن متحف برج الساعة بمكة المكرمة، واستطردت ال...

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