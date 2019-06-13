2019/06/13 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تكشف عن تفاصيل جريمة قتل حدثت اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تكشف عن تفاصيل جريمة قتل حدثت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).