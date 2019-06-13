العلاق: القطاع المصرفي العراقي في حالة تطور مستمرة

2019/06/13 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

وصف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، الخميس، العلاقة بين المواطن والقطاع المصرفي بالجيدة لان المواطن يحصل على الخدمات المصرفية بشكل سلس.

وقال العلاق خلال اجتماع ضم رؤساء مجالس ادارة المصارف العاملة في اقليم كردستان وبحضور رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ، ان القطاع المصرفي يشهد تطورا في خدماته التي يقدمها الى الجمهور وان البنك المركزي عمل على تعزيزها من خلال دوائره التي تتواصل بشكل مستمر مع المصارف وتراقب ادائها لغرض تطويرها.

من جهته اقترح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ، على رؤساء مجالس ادارات المصارف العاملة في اقليم كردستان مشاركتهم الفاعلة في اجتماعات البنك المركزي الشهرية كي تحقق الاهداف الكاملة منها من ناحية تنفيذ البرامج التي يقودها البنك المركزي وكذلك حل التقاطعات في الاجراءات بين الاقليم والمركز .

وقد ابدى المجتمعين استعدادهم لاستمرار التواصل نحو تحقيق هذه الاهداف المهمة في المرحله القادمة وتقديم الشكر الى فريق الرابطة في الاقليم لقيامه بأقامة الورشات و الندوات بصورة مستمرة داخل الاقليم.

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