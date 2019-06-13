اعتقال اثنين من محرقي المحاصيل الزراعية في ديالى

2019/06/13 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]أعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، اعتقال متهمين اثنين يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين باسم داعش لغرض دفع "اتاوات" في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان اليوم ان "قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على متهمين اثنين في منطقتي قره تبه والگاطون ببعقوبة، يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين باسم داعش لغرض دفع فدية مالية (اتاوات)".واضاف البيان ان "عملية إلقاء القبض تمت استنادا لتدوين أقوال مزارعين اثنين من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".يشار إلى ان وزارة الزراعة أعلنت السبت (8 حزيران 2019)، عن المساحة الكلية للحقول الزراعية التي تعرضت للحرق خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث بلغ مجمل الاراضي الزراعية المحترقة خلال الفترة من الثامن من ايار الماضي ولغاية الجمعة 7 حزيران، نحو 37 الف دونم، فيما بلغت المساحات المنقذة نحو 97 الف دونم، بينما سجل نحو 269 حادث حريق.وشهدت الحقول الزراعية سلسلة من الحرائق في عموم العراق، وتضاربت الانباء بشأن الاسباب، فيما رجح مسؤولون أنها متنوعة وتتوزع بين الخلافات الشخصية والجهل بشروط السلامة والاعمال التخريبية.

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