2019/06/13 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما تحدث بيه ضيوف "رئيس التحرير" بذكرى الجهاد الكفائي

اللامي :المرجعيات الدينية صمام أمان للعراقيين وكان لها دور كبير

في قيادة العراق منذ ثورة العشرين

البياتي : فنوى المرجعية بالجهاد الكفائي كانت في وقتها بالضبط

وغيرت مجرى التاريخ

البياتي : مؤامرة دخول الموصل كان مدبر لها من قوى خارجية بهدف

إسقاط الدولة العراقية

البياتي : مؤامرة سقوط الموصل كان هدفها تقسيم العراق الى عدد من

الدويلات

البياتي : بندر بن سلطان ابلغ بوتين ان السيد المالكي رجل قوي ويجب

اسقاطه

اللامي : السيد المالكي ادرك المؤامرة والخطر الذي يداهم العراق

وكان قد وضع اللبنة الاولى لتأسيس الحشد

اللامي : المالكي كان ولازال له ثقل في المنطقة وهو سياسي محنك

ولديه فكر وقراءة للإحداث

البياتي : قبل إحداث الموصل بأسبوعين قدمت تقرير مفصل لرئيس الوزراء

عن إحداث ماقبل السقوط

البياتي : الموصل كانت ساقطة قبل دخول داعش إليها بأكثر من

أسبوعين

اللامي : المالكي كان يهيئ لصولة زئير الاسد في الموصل بعد صولة

الفرسان في البصرة

اللامي : كثير من الاصوات غير الوطنية وقفت بالضد من عملية زئير

الاسد في الموصل

اللامي : عملية زئير الاسد لو حدثت لما كان حدث ماحدث في

الموصل

البياتي : كان هناك شحن طائفي في الموصل ضد الجيش باعتباره جيش

المالكي

اللامي : العقيدة القتالية للقوات الامنية تغيرت بعد تأسيس الحشد

الشعبي بفتوى الجهاد الكفائي

البياتي : كان هناك تحشيد من اكثر من 20 فضائية بان هذه الحكومة هي

حكومة صفوية

اللامي : الشعب تفاعل بشكل عجيب مع فتوى الجهاد ووصل عدد المتطوعين

خلال شهر الى 180 الف

البياتي : الشعب العراقي بكل طوائفه تفاعل مع فتوى الجهاد

الكفائي

البياتي : مراجع المسلمين كافة تفاعلت ودعمت فتوى الجهاد

الكفائي

البياتي : المتامرون على العراق هم نفسهم من يدعون الى حل الحشد

الشعبي

اللامي : الشعب العراقي كان على تقة تامة بمرجعية السيد السيستاني

وفتوى الجهاد

البياتي : فتوى الجهاد حفظت النظام السياسي في العراق وحفظت سوريا

ولبنان

اللامي : هناك توجيه من قيادة الحشد بان يكون عملنا مع عوائل شهداء

الحشد في كل مايتعلق بحياتهم

اللامي : أبناء الحشد لم يقاتلوا من اجل الأموال وهم من الناس

المتعففين

اللامي : حقوق شهداء الحشد محفوظة وان كان هناك تأخير فهو بسبب

الروتين

البياتي : على المؤسسات جميع الحكومية ان تراعي عوائل شهداء الحشد

الشعبي

البياتي : عدد شهداء الحشد وصل الى 5000 شهيد واكثر منهم من

الجرحى

اللامي : هناك مشاريع كبيرة لتسمية شوارع ومناطق بأسماء شهداء الحشد

الشعبي

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