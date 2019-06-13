2019/06/13 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاعلام الامني : تفجيران ارهابيان في العاصمة بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني عن تعرض العاصمة بغداد لتفجيرين ارهابيين

.الخلية قالت في بيان مقتضب ان"عمل إرهابي بواسطة عبوة ناسفة في ساحة

الوثبة واخرى في منطقة الشعلة ببغداد.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : تفجيران ارهابيان في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : تفجيران ارهابيان في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).