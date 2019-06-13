إسرائيل: إطلاق صاروخ من غزة على سديروت

2019/06/13 | 23:20

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الخميس - 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 مـ

المبنى الذي أصابه الصاروخ في سديروت (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلنت بلدية سديروت الإسرائيلية أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط اليوم (الخميس) على مبنى في المدينة الواقعة في جنوب إسرائيل، دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات.وقالت البلدية، في بيان، إن المبنى كان فارغاً لحظة سقوط الصاروخ، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ «مقذوفاً أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت».وكانت المقاتلات الإسرائيلية قصفت موقعاً عسكرياً لحركة «حماس» في قطاع غزة في ساعة مبكرة اليوم، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو (أيار).



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الطيران استهدف «البنية التحتية تحت الأرض» في الموقع جنوب قطاع غزة.





غزة

النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

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