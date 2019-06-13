رسالة سعودية لمجلس الأمن حول استهداف مطار أبها

2019/06/13 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت السعودية الخميس برسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي الأربعاء.وأبلغت السعودية مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن

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