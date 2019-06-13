المجلس الانتقالي السوداني: قوى التغيير تفتقد لقيادة موحدة

2019/06/13 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي مساء الخميس بأن المجلس هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من

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