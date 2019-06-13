2019/06/13 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه من المبكر جداً "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك على الرغم من تزايد حدة التوترات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.وقال ترمب في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: لا أميركا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: لا أميركا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).