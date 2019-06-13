هجوم خليج عُمان.. بومبيو يتهم إيران وترامب يستبعد أي اتفاق وشيك

2019/06/13 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز صباح اليوم الخميس.

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