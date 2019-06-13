الهجمات الحوثيَّة .. التوقيت القاتل

2019/06/13 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابيَّة المدعومة من إيران، مطار أبها الدولي بمقذوف عسكري منذ يومين، ما أدى إلى إصابة

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