نادية مراد تلتقي الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي

2019/06/13 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لندن التقت سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة “نادية مراد” مع الناشطة الباكستانية الجائزة على جائزة النوبل للسلام “ملالا يوسفزي” في العاصمة البريطانية لندن اثناء كشف النقاب عن تمثال “الأم والطفل” تكريماً لضحايا العنف الجنسي.ونشرت الناشطة الايزيدية “نادية مراد” تغريدة على صفحتها الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تابعها “ايزيدي 24” …

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