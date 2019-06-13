2019/06/13 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حربية معلنا اعتقال منفذي تفجيرات كركوك : لن نسمح بالمساس بأمن المحافظة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حربية معلنا اعتقال منفذي تفجيرات كركوك : لن نسمح بالمساس بأمن المحافظة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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