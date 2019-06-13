2019/06/13 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حربية معلنا اعتقال منفذي تفجيرات كركوك : لن نسمح بالمساس بأمن المحافظة

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