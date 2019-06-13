2019/06/13 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب تبادل اطلاق النار بين عائلتين في نزاع على الاراضي، اليوم الخميس، بمقتل فتاة بناحية هلشو التابعة لقضاء بشدر بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.وقال المدير الاداري لمستشفى الشهداء بقلعة دزة عثمان محمد إن المستشفى استقبلت مساء اليوم الخميس جثة فتاة في الخامسة والعشرين من العمر قادمة من ناحية هلشو، بدت عليها اثار اطلاقات نارية.واضاف ان الطب العدلي اجرى التشريح على الجثة وتم تسليمها الى ذويها، لافتا الى ان شرطة رابرين تقوم حاليا باجراء التحقيقات حول الحادث.ووفقا للمعلومات فان الفتاة قتلت عندما كانت عائلتها تتبادل اطلاق النار مع عائلة اخرى قريبة منها بسبب مشكلة حول ملكية ارض زراعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فتاة في نزاع بين عشيرتين في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فتاة في نزاع بين عشيرتين في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).