جاسم ألصفار - بين ثلاث معتقلات (الحلقة الثانية)...

2019/06/13 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار بعد معتقل الامن العامة تم نقلنا انا وابي واخي وعدد من المعتقلين الاخرين الى معتقل الفضيلية الذي كان اشبه بمركز احتجاز لمعتقلين بتهم تنوعت بين الجريمة العادية والسرقة والاغتصاب وتهريب وترويج المخدرات وغيرها الى جانب المتهمين بممارسة النشاطات السياسية أو المغضوب عليهم من النظام السياسي القائم.وكما تنوعت التهم التي بسببها تم احتجاز مرتكبيها او المتهمين بارتكابها فقد تنوعت مباني المعتقل.كانت هنال......

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