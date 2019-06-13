ياسين المصري - لماذا يعيش العربان والمتأسلمون في ضلال مبين؟

2019/06/13 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري في مقال للدكتور كامل النجار تحت عنوان: « حرب الفتاوى تكشف زئبقية الإسلام» قال: « الإسلام مبني على التناقض في كل شيء من القرآن إلى الأحاديث إلى الفتاوى.ولكن المشكلة أن الإسلام أيدولوجية والأيدولوجية بطبعتها تُغلّف عقل الشخص المؤدلج بغلاف سميك يمنع الضوء من دخول تجاويف ذلك العقل، وبالتالي يعمى ذلك العقل عن رؤية التناقض».

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