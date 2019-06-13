2019/06/13 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التعليم، المتقدمين على الوظائف التعليمية إلى المطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية.ويستطيع.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطوات البحث عن أسماء المرشحين في صفحة إعلان الوظائف التعليمية صحيفة صدى الالكترونية.

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