2019/06/13 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الان وفي ليلة الجمعة تفجيران في ساحة الوثبة ومنطقة الشعلة في وسط بغداد وداعش الارهابي يعلن:العراق الاول بالعمليات وعدد القتلى هذا الاسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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