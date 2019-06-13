الشرقي يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير محمد بن متعب

2019/06/13 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرق صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، معزياً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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