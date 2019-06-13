ريال مدريد يقدم رسمياً النجم هازارد

2019/06/13 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام نادي ريال مدريد الإسباني، بتقديم لاعبه الجديد الدولي البلجيكي إدين هازارد، على ملعبه سانتياغو برنابيو، وسط حضور جماهير ناهز الـ50 ألف مشجع.

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