الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء في صوفيا

2019/06/13 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العاصمة البلغارية صوفيا، يوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء، تحت شعار "مستقبل الأنباء"، بمشاركة وكالة أنباء الإمارات "وام".

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