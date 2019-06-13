الكهرباء تعود إلى

2019/06/13 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت مجدداً "الكهرباء" للقرى التي تعرضت لانقطاع جزئي بالعارضة شرق منطقة جازان، مساء اليوم، بسبب الأمطار التي ضربت المناطق الجبلية وذلك بعد إصلاح العطل...

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