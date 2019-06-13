توضيح صادر من قيادة شرطة كربلاء المقدسة

2019/06/13 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء المقدسة

نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان (شخص يقَوم بأغتصاب ابن شقيقه ويقتله ويرميه في احد بساتين قضاء الهندية) وبعد

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