محطات عشائرية

2019/06/13 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس كريم العلياوي

نجد هناك ضرورة بين الحين والآخر تسليط الضوء على بعض المحطات العشائرية الايجابية ومنها السلبية لأن هناك شريحة واسعة من أبناء العشائر بدأت

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