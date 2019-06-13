قصة طفلة الدم الملوَّث.. نهاية أليمة لابنة العشر سنوات

2019/06/13 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مأساة الطفلة حشيمة محمد الأمير، ذات العشر سنوات، بمواراة جثمانها الثرى، بعد معاناةٍ مع مرض الأنيميا المنجلية داخل مستشفى «أبو عريش العام».

ودخ...

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