الاقتصاد العالمي بين مطرقة الحروب التجارية الكبرى وسندان النمو المتراجع

2019/06/13 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسود حالة من التشاؤم في الوقت الراهن حول الاقتصاد العالمي، حيث تخترق تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة سلاسل القيمة الصناعية العالمية...

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