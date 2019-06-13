بـ«سطحة وميكانيكي».. بلدية الساحل تطبق «حسن الوفادة»

2019/06/13 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير، مبادرة فرعية لـ«حسن الوفادة» من التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير مؤخرًا.

وجاءت هذه المبادرة تح...

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