رياض قهوجي لـ«القبس»: إيران هاجمت الناقلتين

2019/06/13 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد جان سيز – في تعليق على استهداف الناقلتين، قال رياض قهوجي المدير العام لمؤسسة أنيغما للدراسات الاستراتيجية إن «الهجوم هو حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الذي بدأ الشهر الماضي، باستهداف أربع ناقلات مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي، لكنه كان هذه المرة بوتيرة أعلى، وسبّب تخريباً كبيراً»، مردفاً إنه «تصعيد خطير في شكل الهجمات ونوعيتها».وعن …

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