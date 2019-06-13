2019/06/13 | 23:48

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جيش الاحتلال الاسرائيلي يقرر فتح الملاجئ في مستوطنات غلاف غزة

الخميس

13

حزيران

2019 :

11:22 pm

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جيش الاحتلال الاسرائيلي يقرر فتح الملاجئ في مستوطنات غلاف غزة

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