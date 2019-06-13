2019/06/13 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدراجي لـ "الحصاد" : فتوى الجهاد الكفائي تظمنت إرادة شرعية ووطنية

الخميس

13

حزيران

2019 :

11:16 pm

41

الدراجي : فتوى الجهاد الكفائي جاءت في الوقت الذي كانت في الطائفية

منتشرةالدراجي : الحشد الشعبي جمع كل أطياف الشعب العراقي الذي حقق الانتصار

مع باقي الصنوف الدراجي : هناك تغذية فكرية وإعلام عربي يؤسس لفتوى التكفير

الطائفي الدراجي : كل العراق كان مهدد بعد سقوط الموصل مادعى الجميع للاستجابة

لفتوى الجهاد الكفائي الدراجي : المرجعية الدينية كانت لها رؤية على الخطر المحدق بالعراق

المتمثل بداعش الدراجي : داعش جاء لتقسيم الشعب العراقي وفتوى الجهاد الكفائي افشلت

هذا المخطط الدراجي : المرجعية الدينية كانت تمتلك الرؤيا لكل مايجري في المنطقة

وخاصة تشكيل داعش الدراجي : الروح المعنوية للحشد الشعبي كانت عامل مساعد لوقوف الجميع

خلفها الدراجي : دولة الخرافة اسقطت بحكمة المرجعية الدينية وسواعد الحشد

الشعبي وفتوى الجهاد الدراجي : المهندس وباقي القيادات هي من نظمت عمل الحشد في وقت كان

داعش على الابواب الدراجي : الحشد نظم صفوفه المقاتلين في وقت كانت الحرب على

أشدها في كافة المناطق المغتصبة الدراجي : الحشد الشعبي قاتل الى جانب باقي القوات الأمنية لتحقيق

الانتصار الكبير الدراجي : الحشد الشعبي شكل مديريات للتوجيه المعنوي والفكري

والعقائدي ساعدت على تحقيق الانتصار الدراجي : الحسابات الدولية كانت تستهدف العراق برمته وقد انقلبت بعد

الفتوى الدراجي : الارادات المخابراتية الدولية ارادت ان تخطئ من فتوى الجهاد

لكنها لم تفلح في ذلك الدراجي : فتوى الجهاد الكفائي هي فتوى عراقية خالصة وكانت لكل

العراقيين الدراجي : الحشد الشعبي كشف زيف داعش باعتبار انه يستهدف جميع الدول

وليس العراق فقط الدراجي : إعلام الحشد رسم صورة بان الحشد هو لكل الناس وليس لطائفة

معينة الدراجي : الحشد الشعبي انطلق من رحم الامة وبامرة القائد العام

للقوات المسلحة الدراجي : الحشد الشعبي ضد نوعي لداعش بجميع تصرفاته

التكفيرية الدراجي : المعركة كانت شرسة بين من يؤمن بوحدة العراق وأخر يؤمن

بالتقسيم الدراجي : الحشد الشعبي لايمكن ان يحل لأنه إرادة امة وإرادة شرعية

وهو باقي مع بقاء العراق الدراجي : هناك توجه لدى الحشد الشعبي بتوجيه من الحكومة لأعمار

الموصل الدراجي : الحشد مدرك لخطورة عودة داعش الى بعض المناطق وهو مستمر في

اعادة تأهيلها الدراجي : نوصي السياسيين بالالتفات الى المخاطر الكبيرة التي سوف

تؤدي لعودة داعش من جديد الدراجي : غادرنا الخطاب الطائفي بفتوى الجهاد الكفائي والحشد لكل

المكونات الدراجي : طالبنا من الجمهورية الإسلامية بمستشارين ولبت ذلك واختلطت

دمائهم بدمائنا

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي لـ الحصاد : فتوى الجهاد الكفائي تظمنت إرادة شرعية ووطنية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراجي لـ الحصاد : فتوى الجهاد الكفائي تظمنت إرادة شرعية ووطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).