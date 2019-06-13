ترمب ردا على خامنئي: واشنطن وطهران ليس على استعداد لإبرام اتفاق جديد

2019/06/13 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رفض إيران التفاوض مع الولايات المتحدة.

وأعرب ترمب في تغريدة على تويتر، عن تقديره لذهاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى طهران للقاء المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه لمن السابق لأوانه التفكير في عقد اتفاق جديد مع إيران، عازيا ذلك الى عدم استعداد الطرفين لذلك.

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