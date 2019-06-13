2019/06/13 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المحلل السياسي الإيراني الدكتور حسن هاشميان أن استهداف الناقلتين يصبّ في مصلحة إيران، مبرّراً ذلك بأن «الحرس الثوري رأى أن التصعيد حالياً يفيد إيران، لأن اقتصادها تحت العقوبات الأميركية، واستمرار هذه العقوبات وهذا الوضع الاقتصادي السيئ سيكون كارثة، وبالتالي فالنظام الإيراني يريد الهروب وتصدير الأزمة إلى الخارج عبر عمل عسكري من هذا النوع».وأضاف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشميان: إيران تريد تصدير أزمتها.. وتلعب بالورقة العسكرية) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاشميان: إيران تريد تصدير أزمتها.. وتلعب بالورقة العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).