من يبتسم أخيراً؟

2019/06/13 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال الموعد مع «الثورة الباسمة»، قائماً يوم الجمعة.



الدعوة مفتوحة وكذلك الاحتمالات.



والوجوه في أكثرها لا تزال تبتسم، خصوصاً، نكاية بالقائلين إن الجزائريين قليلو الابتسام.



ها هي الابتسامات على مداها، لكن الفرح، على ما يبدو، أخذ يتضاءل.لقد حققت «الثورة الباسمة» كل شيء إلا ما قامت من أجله.



الرئيس بوتفليقة خرج ودخل إلى النسيان كما لو أن التاريخ قفز قرناً إلى الوراء.



رجاله أيضاً خرجوا، وذوو الأموال منهم دخلوا السجن.



ومع ذلك، لم يتحقق شيء بعد.



ليس لأن «القوى الخفيّة» تملك السلطة، بل لأنها تملك ما هو أكثر أهمية بكثير: الوقت.«الثورة الباسمة» في الجزائر و«القوى المدنية» في الخرطوم، يعوزها الوقت.



كلما مر الوقت فقدت المعارضة شيئا من قوتها.



من ناحية تفقد الزخم، ومن ناحية تفقد الصبر، ويتزايد مللها، وتكبر مخاوفها من ازدياد ملل الناس.



و«القوات الخفية» تعرف ذلك وتحاول أن تدير الانتظار ببراعة، لأن الوقت في صالحها.من هنا يتذكر الآن اسم البشير، أو بوتفليقة، وإنهما أرادا تحويل الحكم إلى خلود؟ ومن يتذكر أشقاء الاثنين أو مستودع اليورو في الخرطوم؟ كل ذلك أصبح من النسيان.



والكثيرون لم يعودوا يتذكرون لماذا نزلوا إلى الشوارع.



كان عليهم أن يعلنوا من اللحظة الأولى، أن المطلوب ليس التمديد الأبدي للرجال، بل للنظام.



وهذا مطلب صعب.



حتى الصادق المهدي أسرع وأمسك العصا من الوسط.



اهدأوا قليلاً وفاوضوا.لكن الربائع (من ربيع) السابقة أظهرت أن الذين انتظروا خسروا.



لأنهم لا يملكون السلاح الأساسي في حرب الانتظار: الوقت! تأمل المشهد جيداً: معارضة بلا تنظيم وبلا قيادة وبلا أسماء، وجيش قائم على التنظيم والطاعة والأقدمية.صحيح، الابتسامة جميلة.



وأحياناً ساحرة في معظم المظاهرات، لكنها لا تستطيع إغلاق المطار أو إصدار مذكرة توقيف.



وهكذا يمر الوقت، مسحوباً من رصيد المعارضة، ومستريحاً عند مالكيه.



من الرابح إذن؟ الأوطان ليست مباريات.



الجميع خاسرون في نهاية المطاف.



والشق يتوسع بين الفريقين، بينهم وبين الناس.التشابه بين الحالتين شبه كلي: المدنيون في الشارع، والعسكريون في مكاتب السلطة.



كل ما حققته المعارضة حتى الآن أنها عزلت رئيساً مزمناً بعد ثلاثين عاماً، وآخر مُقعداً بعد عشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يبتسم أخيراً؟) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يبتسم أخيراً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).